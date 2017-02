Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Niet voor te stellen NL 2017 HDTV Merken Als de nieuwe buren van Sari Koch zich niet eens even komen voorstellen, is Sari eigenlijk al klaar met ze. Theo en Marinelle Hodes zijn zich van geen kwaad bewust. Sari Koch is zo vaak op vakantie dat voorstellen er een beetje bij was ingeschoten. Geen probleem toch? Nou wél een probleem! Zeker als de familie Hodes tijdens zo'n vakantie de haagbeukhaag verwijdert én zonder overleg een nieuwe schutting plaatst. Rijdende Rechter meester John Reid reist af naar Vlaardingen om bij beide buren poolshoogte te nemen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter

