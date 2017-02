History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Alaskas Bigfoot USA 2015 Stereo 16:9 Merken Berichte über Bigfoot-Sichtungen gibt es überall auf der Welt, aber Alaskas Version der Kreatur ist die extremste. Hier wird Bigfoot, der die Menschen im Alaska-Dreieck ins Visier nimmt, als über vier Meter groß und als äußerst aggressiv beschrieben. Der Kryptozoologe Ken Gerhard und sein Team versuchen, das mythenumrankte Wesen aufzuspüren und herauszufinden, wie es diesem gelingt, Jägern aus dem Weg zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16

