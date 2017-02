Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Droiden bevorzugt USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Jedi haben ein Problem. Nachdem sie eine geheime Botschaft von den Separatisten abgefangen haben, können sie diese nicht entschlüsseln. Nach Beratungen kommen sie überein, R2-D2 und andere Droiden in ein Raumschiff der Separatisten einzuschleusen. Die Roboter sollen aus dem Tresor den Code zur Entschlüsselung stehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Danny Keller Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 91 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 81 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 51 Min.