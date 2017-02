FOX 22:25 bis 23:10 Serien Hart of Dixie Die Überraschungsparty USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Zoe ist zutiefst bestürzt, als ihr klar wird, dass sie und Wade kein einziges Erbstück haben, das sie einmal an ihr Kind weitergeben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Scott Porter (George Tucker) Jaime King (Lemon Breeland) Kaitlyn Black (AnnaBeth Nass) Tim Matheson (Brick Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Brandi Bradburn Drehbuch: April Blair, Tamar Laddy Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman

