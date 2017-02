ARTE 22:10 bis 23:40 Dokumentation Moskaus Imperium Aufstieg und Fall D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ende der 1970er Jahre beginnt der Zerfall des sowjetischen Imperiums. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs löst es sich 1991 endgültig auf. Es ist bankrott, traumatisiert und gedemütigt vor der Welt. Für die ehemaligen Sowjetrepubliken und einstigen Staaten des Warschauer Paktes folgt ein turbulentes Jahrzehnt im Spannungsfeld zwischen kriegerischen Konflikten und der Suche nach neuen nationalen Identitäten und einem neuen Selbstbewusstsein. Am Ende dieses Jahrzehnts übernimmt mit Wladimir Putin das Zepter und schickt sich wie ein neuer Zar an, das, was vom russischen Imperium übriggeblieben ist, zu alter Macht und Stärke zurückzuführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Moskaus Imperium Regie: Matthias Schmidt, Sebastian Dehnhardt

