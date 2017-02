National Geographic Wildlife 22:10 bis 22:35 Dokumentation Spiel des Lebens Vegetarier CZ 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die afrikanische Savanne ist tagtäglich Schauplatz tausender Kämpfe. Löwen und Hyänen etwa sind stets auf der Suche nach Beute. Dazu zählen auch Elefanten - bevorzugt junge, alte oder kranke Tiere. Die vermeintlich sanften Riesen selbst wiederum geraten ebenfalls nicht selten tierisch in Rage und greifen regelmäßig Nashörner an. Oft enden diese Kämpfe tödlich. Auch Nilpferde sind so aggressiv, dass sogar die größten Krokodile lieber auf Abstand gehen. Lediglich an Jungtiere, die sich ohne Mutter außerhalb der Herde aufhalten, wagen sich manche Räuber heran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 91 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 81 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 51 Min.