13th Street 22:35 bis 23:25 Krimiserie Bull Frau am Steuer USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Pilotin Taylor Mathison (Trieste Kelly Dunn) wird beschuldigt, fahrlässig einen Flugzeugabsturz verursacht zu haben, bei dem 62 Menschen ums Leben gekommen sind. In einem Probeprozess stellt sich heraus, dass die Jury wegen des Geschlechts der Angeklagten voreingenommen ist. Dr. Bull (Michael Waetherly) und seine Leute müssen sich eine neue Verteidigungsstrategie zurechtlegen und feuern zunächst Taylors Anwalt, der eher die Interessen der Fluggesellschaft zu vertreten scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Weatherly (Dr. Jason Bull) Freddy Rodríguez (Benny Colón) Geneva Carr (Marrisa Morgan) Chris Jackson (Chunk Palmer) Jaime Lee Kirchner (Danny James) Annabelle Attanasio (Cable McCrory) Trieste Kelly Dunn (Captain Taylor Mathison) Originaltitel: Bull Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Mark Goffman, David Wilcox Musik: Jeff Russo

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 262 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 92 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 82 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 52 Min.