Animal Planet 22:35 bis 23:20 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Ein Alptraum wird wahr USA 2009 Merken Seit 65 Tagen sind die Umweltschützer von "Sea Shepherd" auf hoher See. In diesem Zeitraum ist es den japanischen Walfängern nicht gelungen, auch nur einen der riesigen Meeressäuger zu töten. Doch plötzlich beginnt der Alptraum: Offensichtlich waren die Aktionen einiger Walfangboote gegen die "Steve Irwin" nur ein gezieltes Ablenkungsmanöver, um anderen Schiffen der Flotte die Gelegenheit zu geben, ungestört ihre Arbeit zu verrichten. Das blutige Szenario, das sich nun vor den Augen der Tierschützer abspielt, löst bei Paul Watson und seiner Crew unbändige Wut und Entsetzen aus. Doch die Tierschützer geben nicht auf: Wenn es ihnen gelingt, das Fleisch des Wals durch einen Buttersäureangriff unbrauchbar zu machen, würde seine Tötung keinerlei Gewinn einbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore

