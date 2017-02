TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Folge: 77 Blinde Kuh USA 2001 16:9 Merken Zum Geburtstag schenkt Doug seiner Frau eine kosmetische Augenoperation. Kann das ohne Probleme ablaufen? Natürlich nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Alex Skuby (Doug Prutan) Gary Valentine (Danny Heffernan) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Musik: Kurt Farquhar

