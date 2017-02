ORF 1 23:25 bis 01:05 Tragikomödie Up in the Air USA 2009 Walter Kirn Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Temporeich pointierte Komödie von Jason Reitman ('Juno', 'Thank You for Smoking'). George Clooney fliegt kreuz und quer durch Amerika, um verdiente Mitarbeiter eiskalt zu kündigen und dabei Flugmeilen zu sammeln. Zwei Frauen bringen dabei seine Welt in heftige Turbulenzen: Anna Kendrick ('The Accountant') als junge, aufstrebende Kollegin und Vera Farmiga ('Bates Motel', 'Departed - Unter Feinden') als seelenverwandte Vielfliegerin. 2010 sechsfach Oscar-nominiert!Ryan Bingham fliegt dorthin, wo andere es nicht übers Herz bringen, verdiente Arbeitnehmer fristlos zu entlassen. Rational und emotionslos macht er einfach kurzen Prozess. Er liebt es, ständig auf Dienstreise zu sein, wie kein anderer Flugmeilen zu sammeln und sich dabei mit Frauen wie Vielfliegerin Alex Goran zu treffen. Als ihm die junge College-Absolventin Natalie Keener zur Seite gestellt wird, gerät sein Leben aus den Fugen. Diese findet nämlich, den Job besser per Videokonferenz erledigen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Clooney (Ryan Bingham) Vera Farmiga (Alex Goran) Anna Kendrick (Natalie Keener) Jason Bateman (Craig Gregory) Amy Morton (Kara Bingham) Zach Galifianakis (Steve) Sam Elliott (Maynard Finch) Originaltitel: Up in the Air Regie: Jason Reitman Drehbuch: Sheldon Turner, Jason Reitman Kamera: Eric Steelberg Musik: Rolfe Kent