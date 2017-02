ORF 1 22:00 bis 23:55 Komödie Silver Linings USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Oscar für Jennifer Lawrence! Hervorragend besetzte, romantische Komödie. Bradley Cooper ('Hangover', 'American Hustle', 'Im Rausch der Sterne') steht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Als Jennifer Lawrence ('Passengers', 'Die Tribute von Panem', 'American Hustle') seinen Weg kreuzt, ist neuer Schwung angesagt. Mit ihrem gemeinsamen Tanztraining kommt eine der schönsten Liebesgeschichten der letzten Jahre in Gang.Pat Solitano zieht nach monatelangem Psychiatrie-Aufenthalt wieder bei seinen Eltern ein. Immer noch will er seine Exfrau Nikki zurückgewinnen. Dabei darf er ihr einer gerichtlichen Verfügung folgend nicht näher als 150 Meter kommen. Da lernt er Tiffany kennen, die sich nach dem Tod ihres Mannes ebenfalls in einer tiefen Krise befindet. Sie schlägt vor, Nikki Nachrichten zukommen zu lassen. Allerdings unter der Bedingung, dass Pat mit ihr an einem Tanzwettbewerb teilnimmt. Obwohl Pat von Tanzen rein gar nichts hält, willigt er ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Pat) Jennifer Lawrence (Tiffany) Robert De Niro (Pat Sr.) Jacki Weaver (Dolores) Chris Tucker (Danny) John Ortiz (Ronnie) Julia Stiles (Veronica) Originaltitel: The Silver Linings Playbook Regie: David O. Russell Drehbuch: David O. Russell Kamera: Masanobu Takayanagi Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12

