ORF 1 00:35 bis 01:55 Actionfilm John Rambo USA, D 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 26 Jahre nach John Rambos Leinwanddebüt übernimmt Sylvester Stallone ('Creed - Rocky's Legacy') erstmals selbst die Regie seines kampferprobten Alter Egos. Auf sich allein gestellt, setzt er sich mit brachialer Action in den Bürgerkriegswirren von Myanmar durch. Für "Sly" - auch mit über 60 Jahren - kein Problem.Vietnam-Veteran John Rambo schlägt sich als Schlangenfänger und Bootskapitän in Thailand durchs Leben. Idealistische Ärzte überreden ihn, sie ins benachbarte Burma zu bringen, um die dort vom Bürgerkrieg gepeinigte Bevölkerung notdürftig zu versorgen. Dabei gerät die Gruppe jedoch in die Gewalt regierungstreuer Soldaten und ist fortan der Folter ausgesetzt. Während deren Hilfsorganistation eine hartgesottene Söldnertruppe beauftragt, sie zu befreien, beschließt Rambo, sich selbst zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (John Rambo) Julie Benz (Sarah Miller) Paul Schulze (Michael Burnett) Matthew Marsden ("School Boy") Graham McTavish (Lewis) Rey Gallegos (Diaz) Tim Kang (En-Joo) Originaltitel: Rambo Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone, Art Monterastelli Kamera: Glen MacPherson Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 18