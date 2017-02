TF1 23:30 bis 02:00 Sonstiges Stars sous hypnose Stereo 16:9 HDTV Merken Le temps d'une soirée, les invités d'Arthur vont perdre le contrôle d'eux-mêmes, emmenés par la persuasion et l'art de Messmer. Ont répondu présents Sandrine Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques. Plus Anaïs Delva et Moundir, dont les happenings ponctueront l'émission. Toutes et tous se prêtent au jeu, acceptant d'être hypnotisés par Messmer lors de séquences en plateau, mais aussi de découvrir des caméras cachées, tournées dans les jours qui ont précédé l'enregistrement. Comment les stars vont-elles réagir, ou ont-elles réagi à l'hypnose du maître - Comment vont-elles se comporter lorsqu'elles découvriront ce que Messmer leur a fait faire, et dont elles n'ont strictement aucun souvenir - Une soirée qui promet d'être riche en surprises et en rebondissements ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arthur Gäste: Gäste: Messmer, Sandrine Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman, Chris Marques, Anaïs Delva, Moundir