TF1 23:25 bis 01:15 Sonstiges R.I.P.D., brigade fantôme USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nick Walker, un jeune policier de Boston, perd la vie au cours d'une mission périlleuse. Il est engagé par le R.I.P.D. (Rest in Peace Department), une brigade chargée de protéger l'humanité des créatures monstrueuses, et doit faire équipe avec l'irascible Roy. Malgré leur mutuelle antipathie, les deux ectoplasmes vont collaborer pour mener à bien leur mission. Quand ils découvrent un complot susceptible de mettre fin à la vie telle que le monde l'a toujours connue, le duo doit rétablir l'équilibre cosmique pour que le tunnel qui mène vers l'au-delà ne remplisse pas soudain la fonction inverse et ne précipite l'avènement des morts... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Bridges (Roy Pulsipher) Ryan Reynolds (Nick Walker) Kevin Bacon (Bobby Hayes) Mary-Louise Parker (Proctor) Robert Knepper (Nawlicki) Stephanie Szostak (Julia) James Hong (L'avatar de Nick) Originaltitel: R.I.P.D. Regie: Robert Schwentke Drehbuch: Peter M. Lenkov, David Dobkin, Phil Hay Musik: Christophe Beck