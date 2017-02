TF1 23:05 bis 00:10 Sonstiges Ennemi public Le puits des âmes B 2015 Stereo 16:9 Merken Frère Thomas est victime d'une agression dans la sacristie. Les circonstances de cet acte restent mystérieuses, mais l'enquête permet d'établir que l'assaillant a emprunté pour fuir un souterrain menant directement à la forêt de Vielsart. Une fois de plus, tous les regards se tournent vers Béranger. A-t-il réellement un lien avec cette agression - Ou bien est-il simplement une cible facile - Une fois de plus, la communauté est bouleversée et inquiète. Par ailleurs, Patrick s'efforce de renouer des liens avec son fils Emile. Leurs rapports ne sont pas au beau fixe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Angelo Bison (Guy Béranger) Clement Manuel (Lucas Stassart) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Emylie Buxin (Jessica) Regie: Mattieu Frances, Gary Seghers Drehbuch: Mathieu Frances, Gilles de Voghel, Antoine Bours, Christopher Yates, Fred Castadot