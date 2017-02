France 2 22:35 bis 00:00 Sonstiges Taratata 100% live 16:9 HDTV Merken Nagui reçoit des stars internationales venues présenter leurs nouveaux titres. Les artistes se rencontrent le temps d'une parenthèse musicale inédite et de duos rares. Pour ce nouveau numéro, Ed Sheeran livre son troisième album, baptisé "Divide", en exclusivité sur le plateau. Il interprète également "Sacrifice", tube d'Elton John, au côté de James Blunt, pour un duo 100% britannique. Rag'n'Bone Man interprète son single "Human". Le groupe Tryo présente son sixième album acoustique et investit la scène avec Tété. Bernard Lavilliers et Cyril Mokaiesh interprètent quant à eux "La Loi du marché". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui Originaltitel: Taratata 100% live