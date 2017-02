France 3 22:20 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Morse Un avenir prometteur GB 2013 Stereo 16:9 Merken Etudiant à Oxford, Endeavour Morse quitte l'université avant d'avoir passé son diplôme. Devenu membre de la police britannique, il ne tarde pas à perdre les illusions de sa jeunesse sur son métier. Mais alors qu'il s'apprête à abandonner une fois encore, décidé à donner sa démission, voilà qu'on le mute à Oxford, en compagnie de son collègue Ian McLeash. En cette année 1965, le voilà de retour en un lieu qu'il connaît bien, et déjà confronté à une première affaire importante. Mary Tremlett, une adolescente de 15 ans, a disparu. Arthur Lott, l'inspecteur chargé de l'enquête, signifie à Morse qu'il n'aura pas à s'occuper d'autre chose que de la paperasse. Mais la faculté du jeune policier à découvrir des indices va rapidement s'avérer indispensable aux yeux de son supérieur, Fred Thursday... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Hyde (Sir Edmund Sloan) Alan Morrissey (Denis Bradley) Shaun Evans (DC Endeavour Morse) Fiona Ryan (Margaret Bell) Will Richards (Brian Powell) Dominic Taylor (Dr. Frank Cartwright) Luke Allen-Gale (Derek Clark) Originaltitel: Endeavour Regie: Colm McCarthy Drehbuch: Russell Lewis Musik: Barrington Pheloung