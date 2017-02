France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Cassandre Le saut de l'ange F 2015 Stereo 16:9 Merken Cassandre, habituée à son quotidien dans un grand commissariat parisien, prend ses nouvelles fonctions à Annecy, afin de pouvoir être auprès de son fils. Ce nouveau poste en province déplaît fortement à Cassandre, citadine invétérée, qui supporte difficilement cette nouvelle vie, trop calme à son goût. Elle change d'avis rapidement lorsqu'elle se retrouve confrontée à des affaires tout aussi haletantes que celles qu'elle avait à traiter à Paris. Des crimes se produisent, que Cassandre et sa nouvelle équipe doivent résoudre au plus vite, afin de ne pas terroriser la population, ni attiser les suspicions... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gwendoline Hamon (Cassandre) Alexandre Varga (Pascal Roche) Dominique Pinon (Jean-Pierre Marchand) Béatrice Agenin (Evelyne Roche) jessy Ugolin (Nicky Maleva) Emilie Gavois-Kahn (la major) Patrick Catalifo (André Berthaud) Originaltitel: Cassandre Regie: Eric Duret Drehbuch: Bruno Lecigne, Mathieu Masmondet

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Ghost Rider

Fantasyfilm

ProSieben 22:25 bis 00:30

Seit 106 Min. Red Sky

Actionfilm

RTL II 22:25 bis 00:35

Seit 106 Min. Julia

Thriller

3sat 22:35 bis 00:55

Seit 96 Min.