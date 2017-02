France 2 23:05 bis 00:30 Sonstiges Et si on faisait un bébé ? F 2017 16:9 HDTV Merken Il est difficile de trouver une personne qui ne se soit jamais interrogée sur son désir d'enfant : qu'elle soit un homme, une femme, célibataire, en couple homosexuel ou stérile. C'est un sentiment complexe, porteur d'ambivalences, lié au passé familial, à l'enfance, à la relation à la mère. Parfois, il coule de source, comme une évidence. Il peut aussi correspondre au besoin d'être aimé différemment que dans la relation amoureuse. Nils Tavernier et Emmanuel Mathieu explorent ce désir dans tous ces possibles, à l'heure où les techniques médicales permettent la procréation naturelle comme artificielle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Nils Tavernier, Emmanuel Mathieu