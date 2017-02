France 2 22:25 bis 23:10 Krimiserie Castle Sa plus grande fan USA 2013 16:9 HDTV Merken Ancien policier à la retraite depuis dix ans, Angelo Vasquez est assassiné dans la maison de sa fiancé, Emma Briggs. Elle s'enfuit et prend des otages dans le cabinet d'un dentiste, exigeant que Castle, le seul en qui elle affirme avoir confiance, prouve qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre. Kate, qui a perdu son emploi chez les Fédéraux, envisage de donner un coup de main à Gates dans cette affaire, bien que des restrictions budgétaires l'empêchent de l'engager, pour l'instant, dans sa brigade. Castle découvre qu'Emma pourrait avoir été victime d'un coup monté, visant lui faire endosser la responsabilité de la mort d'Angelo... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Alicia Lagano (Emma Briggs) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Terence Paul Winter, Andrew W. Marlowe Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan