RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Rendez-vous meurtrier D 2008 Stereo A Miami, l'avocate très en vue, Stacy Reed, et sa collègue et amie Lauren participent à un lunch professionnel lorsque Stacy reçoit un appel provenant de sa ville natale de Venice, l'informant de l'assassinat de sa soeur Kate. Elle se rend donc immédiatement à Venice où elle rencontre un ancien camarade de promo, Bobby, en charge de l'enquête qui piétine. Stacy décide alors de rencontrer l'employeur de Kate, Roger, afin d'obtenir plus d'informations sur sa soeur qu'elle ne voyait pas souvent, et avec laquelle elle avait peu de contact. En fouillant la maison de sa soeur, Stacy trouve un disque dur caché dans un ours en peluche, elle découvre que Kate se rendait régulièrement sur un site de rencontres. Elle tombe sur le carnet d'adresses de la défunte, et décide de se mettre à son tour en lien avec ces hommes, dans l'espoir de démasquer le tueur de sa soeur... Schauspieler: Alexandra Paul (Stacy) David Chokachi (Bobby) Robyn Lively (Lauren) David Shae (Roger) Bart Johnson (Garner) John Colton (Nate Brine) Ellyn Daniels (Kate) Originaltitel: Murder.com Regie: Rex Piano Drehbuch: Kimberly Goddard Kuskin, Tom Nelson, Jake Gerhardt Musik: Chris Anderson