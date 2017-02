ZDFinfo 10:10 bis 10:40 Reportage Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Es gibt Fälle, die lassen Ermittler nicht los: Ein Suizid und ein Unfall deuten zunächst nicht auf ein Verbrechen hin, doch dann geraten die Ehemänner der Opfer unter Verdacht. Die Frau eines Bundeswehr-Arztes stürzt die Kellertreppe hinunter, ihr Mann versucht sie vergeblich wiederzubeleben und verstrickt sich beim Schildern des Unfalls in Widersprüche. Eine Frauenleiche wird bei laufendem Motor in einer Garage gefunden. Der aufgeregte Mann verständigt die Polizei und gerät unter Mordverdacht: Die Tote plante sich von ihrem Mann zu trennen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mördern auf der Spur

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 205 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 79 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 39 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 29 Min.