Marge, Carl und Lenny begleiten den lebensmüden Moe nach Capital City. Ein neuer Anzug soll sein schwaches Ego wieder aufpolieren. Und tatsächlich: Zwei Geschäftsmänner sind so begeistert von Moes selbstgebranntem Whiskey, dass sie anbieten, diesen groß zu vermarkten. Daheim wird Grampa von Bart umsorgt, nachdem er sich bei einem Unfall verletzt hat. Doch egal, wie sehr sich Bart auch bemüht, Grampa will einfach nicht gesund werden.