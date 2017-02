Sky Sport Austria 23:45 bis 02:00 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Liwest Black Wings Linz - EC Red Bull Salzburg, PQ8 Stereo 16:9 HDTV Merken Während am Valentinstag der Romantiker seiner Liebsten mit einem kitschigen Liebesschloss zu imponieren wusste, hofften die Black Wings ihre Anhänger mit drei Punkten zu beglücken - nix war's! Den Stahlstädtern mangelte es nach der Länderspielpause an der nötigen Durchschlagskraft. Folgerichtig verloren die Cracks von Rob Daum bei den Vienna Capitals mit 0:1. Der 59-Jährige zeigte sich nach der Partie wenig zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, nahm sie jedoch auch in Schutz: "Eine Länderspielpause kann bestimmte Teile des eigenen Spiels beeinflussen, weil man nicht auf den nötigen Speed eingestellt ist." Gegen Salzburg wollen die "Adler" den nötigen Speed zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie