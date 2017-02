Sky Sport Austria 22:15 bis 01:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Villacher SV - HC Orli Znojmo, PQ7 Stereo 16:9 HDTV Merken "Jetzt müssen wir Leistung bringen - es gibt keine Ausreden mehr", betonte Villachs Co-Captain Stefan Bacher vor der Alles-oder-Nichts-Partie gegen die Grazer 99ers. Nach einem desaströsen 1:6 gegen eben jene standen die "Adler" im Rückspiel mächtig unter Zugzwang. Zudem rutschte der Qualifikationsrunden-Erste auf einen "Nix-Mit-Playoffs-Rang" ab. "Back to the Grunddurchgangs-Roots", zeigten die Kärntner ihr alt bekanntes Gesicht. Bissig, zweikampfstark und mit absolutem Willen ballerten die "Adler" den Steirern mit 4:0 die Hütte voll. Gegen Znojmo wollen die Cracks von Greg Holst an Gezeigtes anknüpfen. Der Vizemeister ist allerdings Wächter zum gelobte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

