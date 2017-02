Servus TV 00:10 bis 01:35 Krimi Julies Geheimnis F 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Mord ereignet sich in einem abgelegen Haus an der französischen Atlantikküste. Als Täterin kommt eigentlich nur die kleine Julie in Frage, die sich zur Tatzeit allein in der Wohnung aufhielt. Ihre Mutter weiß, dass Julie in einer seltsamen Fantasiewelt lebt. Doch hat die Zehnjährige tatsächlich einen Mord begangen? "Julies Geheimnis" von Olivier Peray ist ein spannend inszenierter Psycho-Thriller, in den Hauptrollen Pascale Arbillot als Mutter und Melusine Mayance als Julie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pascale Arbillot (Marie) Mélusine Mayance (Julie) Carole Franck (Florence) Louis-Do de Lencquesaing (Dominique Roussel) Victoire Bélézy (Farida) Paco Boublard (Tony) Adrien Naisse (Gildas) Originaltitel: Un soupçon d'innocence Regie: Olivier Péray Drehbuch: Sylvie Granotier, Olivier Péray Kamera: Louis-Philippe Capelle Musik: Siegfried Canto