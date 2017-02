RTL TVI 22:00 bis 22:50 Actionserie 24: Live Another Day Ces événements se déroulent de 21h00 à 22h00 USA 2014 Stereo Merken Jack et Kate finissent par s'échapper des griffes des Russes et comprennent qu'ils ont été trahis par Mark Boudreau. Pendant ce temps, le Président chinois Wei prend la décision de rendre la pareille aux Américains, suite au torpillage d'un porte-avions chinois. Heller doit rapidement trouver des preuves confirmant l'implication de Cheng dans la première attaque, avant qu'une base américaine ne soit touchée... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Yvonne Strahovski (Kate Morgan) Tate Donovan (Mark Boudreau) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) William Devane (President James Heller) Gbenga Akinnagbe (Erik Ritter) Kim Raver (Audrey Boudreau) Originaltitel: 24: Live Another Day Regie: Jon Cassar Drehbuch: Manny Coto, Evan Katz Musik: Sean Callery