RTL TVI 22:10 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy Au centre de l'attention USA 2016 Stereo L'élite de l'hôpital, les docteurs Bailey, Callie, Meredith et Jackson, se rend dans un établissement militaire afin de procéder à une opération risquée et encore jamais tentée sur un vétéran, atteint d'un cancer fort avancé. Pendant ce temps au Grey Sloan Memorial, une équipe de pom-pom girls crée le chaos au sein des urgences... Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Charlotte Brändström Drehbuch: Austin Guzman Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12