RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs Les produits laitiers Stereo Merken Ce soir, la soirée s'annonce tout en onctuosité et en gourmandise grâce aux produits laitiers, dans "Les secrets des grands chefs" ! Fromages, beurre, crème ou lait... pourquoi recommande-t-on d'en manger régulièrement, et dans quelle mesure ne faut-il pas en abuser - Comment sublimer vos recettes grâce aux produits laitiers - Découvrez les secrets des chefs étoilés pour maîtriser l'art de la cuisine au beurre et réaliser des plats gastronomiques et gourmands. Le chef étoilé Alain Solivérès nous ouvre exceptionnellement les portes de son restaurant, véritable institution de la capitale. Il nous fait découvrir une cuisine de tradition qui met la crème et le beurre à l'honneur. Il nous livre en exclusivité, une simple et délicieuse recette à base d'Ossau Iraty, un fromage de son Pays Basque natal. Puis, c'est au tour de Giacinta Trivero, redoutable candidate Top chef cette année, de nous montrer comment rendre sexy un grand classique de la cuisine italienne à base de crème et de fromage : le risotto au parmesan. Et cela avec quelques astuces très simples ! Place ensuite aux plus belles recettes à base de fromages des 7 saisons de Top Chef et notamment sur l'audacieux apéritif de Norbert Tarayre ou encore l'incroyable tarte au camembert de Xavier Pincemin, qui avait bluffé le chef Éric Guérin. Gros plan sur un candidat atypique : Guillaume Sanchez ! Insolent prodige de la cuisine, il ne laisse jamais les chefs indifférents ! Découvrez-le dans les cuisines de son restaurant parisien où il se livre et nous en dit plus sur sa démarche culinaire ultra moderne et sans concession. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Rotenberg