ORF 1 20:15 bis 21:05 Actionserie Lethal Weapon Peso Broker USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Richie Kim hat sich mit den Falschen angelegt: Seine Leiche wird mit einem Loch im Kopf im Fashion District von L.A. gefunden - direkt vor dem Sweatshop der Familie Hong. Irgendetwas scheinen die Hongs zu verbergen. Als Riggs mit der DEA-Agentin Karen Palmer kollidiert, wird ihm auch klar, was: Die Hongs arbeiten als Geldwäscher mit den mexikanischen Drogenkartellen zusammen. Palmer will alleine weiter ermitteln, doch so leicht lassen sich Riggs und Murtaugh nicht abschütteln. Schauspieler: Damon Wayans (Roger Murtaugh) Clayne Crawford (Martin Riggs) Kevin Rahm (Brooks Avery) Keesha Sharp (Trish Murtaugh) Jordana Brewster (Maureen Cahill) Johnathan Fernandez (Scorsese) Hilarie Burton (Karen Palmer) Originaltitel: Lethal Weapon Regie: Rob Seidenglanz Drehbuch: Kyle Warren Kamera: Andrew Strahorn Musik: Ben Decter, Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12