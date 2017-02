ORF 1 01:50 bis 02:30 Actionserie Lethal Weapon Familienbande USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Eine junge Frau wird mitten in der Nacht mit einem Ferrari überfahren. Besitzer des Wagens ist Dylan Ashworth, Spross einer steinreichen Familie. Als Riggs und Murtaugh ihn während einer Party auf seinem Anwesen aufsuchen, fällt ihr Augenmerk auf Ashworths Kumpel Julian, der die Feier - und die weiblichen Partygäste - organisiert hat. Eine Observation ergibt, dass er wissen könnte, was in der Mordnacht geschah - und wer am Steuer des Ferraris saß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Wayans (Det. Roger Murtaugh) Clayne Crawford (Det. Martin Riggs) Kevin Rahm (Captain Brooks Avery) Keesha Sharp (Trish Murtaugh) Jordana Brewster (Dr. Maureen Cahill) Michelle Mitchenor (Sonya Bailey) Elizabeth McLaughlin (Rachel) Originaltitel: Lethal Weapon Regie: Antonio Negret Drehbuch: Erik Mountain Kamera: David Moxness Musik: Ben Decter, Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12