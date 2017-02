ATV 2 22:20 bis 00:04 Actionfilm Speed Train - Todesfahrt in die Hölle USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eddie Lyman ist Mitglied einer Spezialeinheit zur Terrorbekämpfung und hat durch den Anschlag einer rechtradikalen Organisation seine Familie verloren. Seitdem hat er nur mehr ein Ziel: David Anderson, den Anführer der Organisation, zur Rechenschaft zu ziehen. Als Eddie sich deshalb im Dienst über Befehle hinwegsetzt wird er auf unbestimmte Zeit suspendiert. Seine Freundin Valerie begleitet den liberalen Senator Wilson bei seinem Wahlkampf und Eddie beschließt, ihr auf der Zugreise Gesellschaft zu leisten. Ausgerechnet in diesem Zug plant Anderson einen verheerenden Terroranschlag mit einer nuklearen Bombe. Doch er hat die Rechnung ohne Lyman gemacht, der nichts unversucht lässt, um die Pläne der Terroristen zu vereiteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Fahey (Eddie Lyman) Ernie Hudson (Senator Douglas Wilson) Beth Toussaint (Valerie Miller) Brent Huff (David Anderson) Patrick Kilpatrick (Carl Howard) Robert Miano (John Gathers) Larry Manetti (Thomas Grady) Originaltitel: Hijack Regie: Worth Keeter Drehbuch: Steve Latshaw Kamera: Doyle Smith Musik: David Wurst, Eric Wurst Altersempfehlung: ab 16