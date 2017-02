ProSieben 22:10 bis 23:00 Krimiserie Lucifer Lucifer und der Pater USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Ein Priester bittet Lucifer um einen Gefallen: Er soll einen Drogenring zerschlagen, in dem Kinder als Dealer eingesetzt werden. Lucifer amüsiert sich über das Gesuch des Geistlichen und lehnt ab. Kurze Zeit später wird der Leiter des Jugendzentrums ermordet, der wie sich herausstellt, der Boss des Drogenrings war. Während der Ermittlungen freundet sich Lucifer mit dem Priester an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Ellis (Lucifer Morningstar) Lauren German (Chloe Decker) D.B. Woodside (Amenadiel) Lesley-Ann Brandt (Maze) Kevin Alejandro (Dan) Scarlett Estevez (Trixie) Rachael Harris (Dr. Linda Martin) Originaltitel: Lucifer Regie: David Frazee Drehbuch: Chris Rafferty Kamera: Glen Keenan Musik: Marco Beltrami, Dennis Smith