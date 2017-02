ONE 22:15 bis 23:00 SciFi-Serie Torchwood Aus dunkler Vorzeit GB 2006 Stereo 16:9 Merken Eine geheime Organisation arbeitet mitten unter uns. Ihr Stützpunkt: Das Torchwood-Institut im walisischen Cardiff. Ihre Aufgabe: Die Menschheit vor Bedrohungen aus dem All zu schützen. Doch das Team um den zeitreisenden Captain Jack Harkness hat nicht nur mit Außerirdischen zu kämpfen, auch zwischen den Weltenbewohnern kriselt und knistert es immer wieder. Was als Nebenschauplatz im 'Doctor Who'-Universum begann, entwickelte sich bald zu einer eigenständigen Serie. Einsfestival zeigt alle vier Staffeln der britischen Science-Fiction-Serie. Jack besucht mit Gwen eine alte Freundin namens Estelle, die eine große Leidenschaft für Feen hat. Für sie sind Feen gutmütige Wesen, dessen Existenz sie unbedingt beweisen will. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Jack erklärt Gwen, dass Feen auch sehr gefährlich sein können, da sie ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Im Moment haben die Feen sich ein junges Mädchen auserwählt, das sie in die Welt der Feen entführen wollen. Das Torchwood-Team muss alles geben, um das junge Mädchen zu retten. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Burn Gorman (Owen Harper) Naoko Mori (Toshiko Sato) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Eve Pearce (Estelle) Originaltitel: Torchwood Regie: Alice Troughton Drehbuch: Peter Hammond Kamera: Ray Orton Musik: Ben Foster