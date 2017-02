RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Sektenterror USA 2008 HDTV Merken Die Schriftstellerin Sofia Cameron wird erschossen in ihrem Auto aufgefunden. Zunächst stellt sich der Fall wie ein Selbstmord dar, aber Sofias Mann Bradley, ein erfolgloser Künstler, bringt die Polizei dazu, gegen eine Sekte namens Systemotics zu ermitteln, die angeblich die Camerons als ihre Feinde betrachtet hat. Sofia wollte nach dem Tod des Babys ihrer Freundin Kate Krach schlagen, weil es nach einem Systemotics-Reinigungsritual gestorben war. Doch es stellt sich heraus, dass Kates Baby am plötzlichen Kindstod gestorben ist, nicht durch das Reinigungsritual. Dann finden Lupo und Bernard heraus, dass Bradleys Alibi konstruiert ist und er wird wegen Mordes an seiner Frau verhaftet. Cutter weist vor Gericht nach, dass Bradley sich von Systemotics bedroht fühlt und der Organisation die Schuld an all seinen Misserfolgen gibt. Als seine Frau ihn dann verlassen wollte, hat er sie erschossen und aus Rache versucht, den Mord Systemotics in die Schuhe zu schieben. Pace, der Anwalt von Bradley, ein ziemlicher Windhund, vermittelt die Theorie, dass Systemotics Sofia ermordet hat und versucht, die Tat Bradley in die Schuhe zu schieben. Pace ist mit seiner Angstmache-Kampagne so erfolgreich, dass einige Geschworene sich so vor der Sekte fürchten, dass sie sich weigern, weiter als Geschworene zu fungieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Nicki Aycox (Kate Westwood) Originaltitel: Law & Order Regie: Tim Hunter Drehbuch: Richard Sweren Kamera: William Klayer Musik: Mike Post