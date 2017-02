Motorvision.TV 22:30 bis 03:30 Motorsport NASCAR Cup Series Daytona 500, Daytona International Speedway USA 2017 Stereo 16:9 Merken Großer Eröffnungslauf der NASCAR Saison 2017, das Great American Race zum sechsten Mal in Folge live und exklusiv auf MOTORVISION TV. Wenn nach der Off-Season am Superspeedway in Florida endlich wieder die grüne Flagge fällt, dann erwachen 32.000 V8 PS zum Leben - und für alle Fans des US-Racings klingt das legendäre Kommando "Lets Go Racing Boys And Grils!" aus Daytona wie immer am schönsten. Wiederholung des Live-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Cup Series Daytona 500, Daytona International Speedway