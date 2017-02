VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Major Crimes Geschiedene Leute USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Jogger wird ermordet im griechischen Theater von Los Angeles aufgefunden, welches seine Spielstätte tagsüber für Besucher und Sportler zur Verfügung stellt. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer um den Scheidungsanwalt Robert Cushing. Dieser ist dafür bekannt, die Ex-Partner seiner Mandanten bei der Scheidung ordentlich bluten zu lassen. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Cushing eine einstweilige Verfügung gegen den Starkoch Joey Bowie erwirkt hatte, dessen Ex-Frau er bei der Scheidung erfolgreich vertreten konnte. Joey hat bei den Verhandlungen viel verloren, wofür er den Anwalt verantwortlich macht. Um sich an Cushing zu rächen, stellte Joey ihm nach und konnte tatsächlich seinen Umgang mit einer bestimmten Prostituierten dokumentieren. Die Bilder wollte der Koch anschließend Cushings Ehefrau zukommen lassen. Diese gibt jedoch offen zu, bereits länger von den außerehelichen Eskapaden ihres Mannes gewusst zu haben. Doch um wen es sich bei der Prostituierten tatsächlich handelt und in welcher Beziehung sie zu der Familie Cushing steht, wird für die Ermittlung des Mörders noch eine tragende Rolle spielen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: David A. Harp Drehbuch: Mike Berchem Kamera: Chris Hood Musik: James S. Levine