Handball: Velux EHF Champions League THW Kiel - Bjerringbro-Silkeborg (DK), Gruppenphase 12. Spieltag Gegen das große Team aus Ungarn will es beim THW Kiel in der CL einfach nicht klappen. In der vergangenen Saison zogen die Nordlichter im Final4-Halbfinale gegen Veszprém mit 28:31 den Kürzeren, im diesjährigen Hinspiel unterlagen sie mit 19:21. Und zuletzt gab es eine 25:27-Heimniederlage gegen den Ungarischen Meister. "Gegen große Teams fehlen dann momentan immer ein paar Kleinigkeiten", gestand THW-Kreisläufer Patrick Wiencek und gab die Marschrichtung für die kommenden Partien vor: "Jetzt müssen wir unbedingt die restlichen Spiele gewinnen - aber dafür müssen wir noch besser spielen als heute." Erste Gelegenheit bietet sich gegen die Schweden von Bjerringbro-Silkeborg.