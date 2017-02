Sky Atlantic HD 22:00 bis 22:35 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen War stets bemüht USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Geriatrie-Station des Krankenhauses von Long Beach versucht den Skandal hinter sich zu lassen. Doch als Dr. Jenna James (Laurie Metcalf) ihren Job durch einen neuen attraktiven Arzt (Grant Bowler) bedroht sieht, handelt sie sofort. Während Kürzungen Patsy De La Serda (Mel Rodriguez) zwingen, als Leiter der Pflegestation zurückzukehren, will sich Schwester Didi (Niecy Nash) gewerkschaftlich engagieren. Schwester Dawn (Alex Borstein) stellt derweil ihre Ehe in Frage. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Denise "DiDi" Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serde) Ann Guilbert (Birdy) Brandon Fobbs (Antoine) Mark Harelik (Dr. Paul Stickley) Originaltitel: Getting On Regie: Miguel Arteta Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Jo Brand, Joanna Scanlan, Vicki Pepperdine Kamera: Rodney Taylor Altersempfehlung: ab 12