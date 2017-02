Sky Nostalgie 23:40 bis 01:05 Horrorfilm Ein Toter hing im Netz D 1960 SW 20 40 60 80 100 Merken Manager Gary (Alexander D'Arcy) und acht Tänzerinnen retten sich nach einem Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel. Durch den Biss einer Riesenspinne verwandelt sich Gary in ein grauenhaftes Monster, das die Mädchen attackiert. Rettung naht in Gestalt zweier Wissenschaftler. - Schräger Horrorfilm, der "Busenwunder" Barbara Valentin zum Star machte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Harald Maresch (Joe) Barbara Valentin (Babs) Helga Franck (Georgia) Alex D'Arcy (Gary) Helga Neuner (Ann) Rainer Brandt (Robby) Dorothee Parker (Gladys) Originaltitel: Body in the Web Regie: Fritz Böttger Drehbuch: Fritz Böttger, Eldon Howard, Albert G. Miller Kamera: Georg Krause Musik: Karl Bette, Willy Mattes Altersempfehlung: ab 12