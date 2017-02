Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga VfL Wolfsburg - Werder Bremen, 22. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Valérien Ismael will die Wolfsburger 0:3-Niederlage in Dortmund "schnell vergessen". Verständlich. Seine Mannschaft war beim Vizemeister chancenlos unterlegen. Man merke dem Team an, "in welcher Tabellenregion wir uns bewegen", meinte der Trainer. Nur noch drei Punkte trennen die "Wölfe" von Relegationsrang 16. Auf dem stehen nach ihrem verdienten 2:0-Auswärtssieg in Mainz die Bremer. Das Heimspiel gegen Werder ist für Ismael Chance und Risiko zugleich und daher "eminent wichtig". Für den Gast war der Sieg in Mainz "ein kleiner Schritt", dem "noch viele folgen müssen", wie Werder-Coach Alexander Nouri fordert. Moderation: Michael Leopold, Exper In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold