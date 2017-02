SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:15 Krimiserie Der letzte Bulle Wer findet, der stirbt D 2011 16:9 HDTV Merken Ein Mordfall führt Mick in die Welt der modernen Schatzsuche. Moritz Weber, der Gründer eines Essener Geocaching-Vereins, wird tot neben seinem "Schatz", einer kleinen Tupperdose, im Wald gefunden - auf seinem Arm mysteriöse Koordinaten, in seiner Speiseröhre eine winzige Plastikspielfigur. Die Spur führt offensichtlich zu den "Treasure Hunters" und ihren Mitgliedern. Den Ermittlern bleibt nichts anderes übrig, als selbst auf Schatzsuche zu gehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Roland Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Helmut Zierl (Günther Glaser) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Benjamin Karalic Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12