kabel1 classics 23:35 bis 01:20 Komödie Ein Ehebett zur Probe USA 1963

Die junge attraktive Studentin Robin zieht mit ihrem Verlobten David in ein gemeinsames Appartement zu einer Ehe auf Probe - allerdings rein platonisch. Vermieter der Wohnung ist der Junggeselle Hogan, ein notorischer Schürzenjäger. Dieser versucht nun mit List und Tücke, sich an Robin heranzumachen und David in seiner Enthaltsamkeit zu bestärken. Dabei kommt es zu einigen Verwicklungen, bis Robin und David schließlich ihr Experiment auf dem Standesamt beenden.

Schauspieler: Jack Lemmon (Hogan) Carol Lynley (Robin) Dean Jones (David) Edie Adams (Irene) Imogene Coca (Dorkus) Paul Lynde (Murphy) Robert Lansing (Charles) Originaltitel: Under the Yum Yum Tree Regie: David Swift Drehbuch: Lawrence Roman, David Swift Kamera: Joseph Biroc Musik: Frank DeVol