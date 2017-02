ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Evolution - die Geschichte unseres Lebens D 2017 16:9 Merken Wäre die Erde übertragen auf eine Uhr 24 Stunden alt, dann gäbe es den Menschen gerade mal ein paar Sekunden. Seit der sogenannten "Stunde Null" unseres Planeten brauchte es tatsächlich rund dreieinhalb Milliarden Jahre, bis sich aus den ersten primitiven Urformen des Lebens schließlich Säugetiere und Menschen entwickelten. Aber warum wurden wir so und nicht anders? Und ist der Mensch überhaupt schon fertig? Der Evolutionsbiologe Prof. Matthias Glaubrecht unternimmt eine Zeitreise durch die Evolution vom Beginn des Lebens bis heute. Er klärt, wie viel von unseren Urahnen noch in uns steckt, was sich in der Forschung seit Darwin getan hat und welche Evolutions-Mythen sich besonders hartnäckig halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Prof. Matthias Glaubrecht (Evolutionsbiologe) Originaltitel: Planet Wissen