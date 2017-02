WDR 22:10 bis 22:55 Reportage die story Mensch, Martin - Wie Martin Schulz Kanzler werden will Mensch, Martin - Wie Martin Schulz Kanzler werden will D 2017 Merken Ein Aufatmen geht durch die SPD, seit Martin Schulz ihr Kanzlerkandidat ist. Der ehemalige Präsident des EU-Parlaments gilt als bodenständig und glaubwürdig. Endlich ein Kandidat, der Klartext redet, der sich hochgearbeitet hat und die Sorgen der Menschen versteht, hoffen die Sozialdemokraten. Schon in der ersten Woche als designierter Kanzlerkandidat erreicht er erstaunlich hohe Beliebtheitswerte. Jetzt hetzt er von Termin zu Termin und will der Basis beweisen, dass er es kann. Schulz gilt als leidenschaftlicher Kämpfer, er will enttäuschte WählerInnen zurückholen und zeigt sich selbstbewusst und siegessicher, wenn er auf einem Youtube-Spot verspricht: "Ich als Kanzler werde dafür sorgen, dass es gerechter zugeht in unserem Lande." Kann Martin Schulz halten, was sich seine Partei von ihm erhofft? Wer ist dieser Mann aus Würselen in der Grenzregion bei Aachen, der den erstaunlichen Aufstieg vom Bürgermeister einer Provinzstadt an die Spitze der EU in Brüssel schaffte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die story