Disney Channel 22:25 bis 22:50 Comedyserie Dharma & Greg Experiment Eltern (2) USA 2002 Stereo HDTV Es soll ein gemütliches Finkelstein-Montgomery-Familienwochenende werden, das Dharma im Ferienhaus ihrer Schwiegereltern organisiert hat. Stattdessen beginnt es damit, dass Larry eine kostbare Tiffany-Vase fallen lässt; als dann auch noch Abby wegen der Jagdtrophäen, die an den Wänden hängen, Protestlieder singend in den Sitzstreik tritt, wird es Dharma und Greg zu bunt... Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein Montgomery) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Joel Murray (Pete Cavanaugh) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: J.D. Lobue