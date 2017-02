Das Erste 23:15 bis 23:45 Talkshow Sportschau Club D 2017 Stereo Untertitel Live Dolby Digital HDTV Merken Am 28. Februar und 1. März werden die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal ausgetragen. Welche Teams im Halbfinale aufeinandertreffen, wird am Mittwochabend entschieden. Ab 23:15 Uhr lost Matthias Sammer im "Sportschau Club" die beiden Begegnungen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexander Bommes Originaltitel: Sportschau Club