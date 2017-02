FOX 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 9 Abrechnung USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Harold versucht hat, den Zaun um Wayward Pines zu durchbrechen, nimmt Ethan ihn ins Verhör, um mehr über die anderen Aufrührer herauszufinden. In der Zwischenzeit geht es mit Amys Gesundheitszustand bergab. Schwester Pam ermutigt Theresa, das mysteriöse Grundstück 33 zu untersuchen, während Ben von seiner Lehrerin Megan Fisher dazu verleitet wird, öffentlich über die aktuellen Ereignisse in Wayward Pines zu sprechen. Ethan enthüllt schließlich allen die Wahrheit über den Ort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Carla Gugino (Kate Hewson) Toby Jones (Dr. Jenkins) Melissa Leo (Schwester Pam) Shannyn Sossamon (Theresa Burke) Tim Griffin (Adam Hassler) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Nimród Antal Drehbuch: Matt Duffer, Ross Duffer Kamera: Jim Denault, Gregory Middleton, Amy Vincent Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16