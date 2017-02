NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 320 Neues Ich D 2012 Untertitel HDTV Merken In einer Seitenstraße finden Dirk Matthies und Anna Bergmann eine bewusstlose junge Frau. Die Gesichtsverletzungen lassen vermuten, dass sie brutal zusammengeschlagen wurde. Aber im Krankenhaus kann sich das Opfer nicht an den Tathergang erinnern. Schlimmer noch: Die Frau, die keinen Ausweis bei sich hat, weiß nicht einmal mehr ihren Namen. Nur einen Zettel mit einer Telefonnummer finden Dirk und Anna bei ihr. Als Dirk die Nummer wählt, erlebt er eine faustdicke Überraschung: Es meldet sich Hannes Krabbe. Hannes hat Lisa Deuster, so der Name der Frau, in einem Restaurant kennengelernt. Es habe sofort zwischen ihnen gefunkt, berichtet Hannes. Daher habe er Lisa seine Telefonnummer gegeben. Dirk und Anna bitten Hannes, auf Lisa Deuster aufzupassen, während sie herausfinden wollen, wer Lisa brutal zusammengeschlagen hat. Aber Lisa schickt Hannes in ein Hotel, um einen Koffer zu holen. Harry Möller und Mads Thomsen ermitteln wegen eines Banküberfalls. 120.000 Euro wurden bei der Tat in Bremen erbeutet. Jetzt sind in einem Hamburger Reisebüro Scheine aufgetaucht, die beim Überfall erbeutet wurden. Mit dem Geld hat eine Kundin namens Lisa Deuster bezahlt. Während Harry konzentriert ermittelt, ist Mads kaum bei der Sache. Jette, Lone und Helle, drei attraktive Kolleginnen aus Mads Dienststelle in Kopenhagen, tauchen nacheinander im 14. Kommissariat auf. Mit allen drei Kolleginnen hatte Mads vor seiner "Flucht" aus der dänischen Hauptstadt ein Verhältnis. Alle drei haben sich während eines Betriebsausfluges von ihren Kollegen abgesetzt und freuen sich auf ein Wiedersehen mit ihrem Liebhaber. Für Mads, der hofft, dass sich Harry auf eine Beziehung mit ihm einlässt, ist eines klar: Harry darf auf keinen Fall merken, was sich da vor ihr in dänischer Sprache abspielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia ?Harry Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Till Franzen Drehbuch: Catharina Junk