Kinowelt 22:15 bis 00:05 Drama Manons Rache F, I, CH 1986 Nach einem Roman von Marcel Pagnol 16:9 20 40 60 80 100 Merken Manon de Florette, die Tochter von Jean, ist mittlerweile eine junge, schöne Frau geworden. Sie lebt als Hirtin auf dem Hof, der einst ihrem Vater gehörte. Als der neue Lehrer Bernard in der ländlichen Idylle auftaucht, beobachtet Manon ihn erst lange Zeit heimlich und verliebt sich schließlich in ihn. Gleichzeitig wird die junge Frau aber von Ugolin, dem Nelkenzüchter, verehrt und umworben. Doch Manon weist seine Werberei ab, da Ugolin seinerzeit gemeinsam mit seinem Vater dafür gesorgt hatte, dass Manons Familie nach dem Tod des Vaters den Hof verkaufen musste. Nach und nach kommt Manon hinter immer mehr Details des damaligen Streits um das Land des Vaters und wird damit mehr und mehr zur Zielscheibe von Neid und Mißgunst der anderen Dorfbewohner. "Manons Rache" ist der zweite Teil der französischen Verfilmung des Romans "Die Wasser der Hügel" von Marcel Pagnol. Der erste Teil heißt "Jean de Florette". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yves Montand (Papet) Daniel Auteuil (Ugolin) Emmanuelle Béart (Manon Cadoret) Hippolyte Girardot (Bernard Olivier) Elisabeth Depardieu (Aimee) Margarita Lozano (Baptistine) Yvonne Gamy (Delphine) Originaltitel: Manon des sources Regie: Claude Berri Drehbuch: Claude Berri, Gérard Brach Kamera: Bruno Nuytten Musik: Jean-Claude Petit Altersempfehlung: ab 16